Сообщение klonik » Вчера, 21:25

Здравствуйте, никогда не была во Владивостоке. Помню мама жива была, говорила, что там живут дальние родственники, теперь мамы не стало, все связи утеряны. И только теперь возникло желание туда съездить. Есть какие-то туры во Владик? Где можно посмотреть?