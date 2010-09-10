Экскурсии
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Экскурсии
Здравствуйте, никогда не была во Владивостоке. Помню мама жива была, говорила, что там живут дальние родственники, теперь мамы не стало, все связи утеряны. И только теперь возникло желание туда съездить. Есть какие-то туры во Владик? Где можно посмотреть?
Re: Экскурсии
Приветствую, у вас если контакты утеряны, то те родственники почему на связь не выходят? По поводу туров во Владивосток посмотрите тут https://horosho-tam.ru/rossiya/vladivostok/ekskursii , я раньше даже подумать не могла, что в этом городе может быть столько интересного! Экскурсий предлагается уйма, по городу не знаю насколько интересно, а по островам и бухтам будет крайне увлекательно.
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