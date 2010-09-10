Икра
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Икра
Где заказать икру с доставкой на дом можно в Нижнем Новгороде?
Re: Икра
Живёте в Нижнем Новгороде и не знаете где можно заказать икру с доставкой на дом? Вы меня удивляете. Все наверное уже её заказывают с сайта интернет магазина дайкраба-нн.рф Там к примеру Икра горбуши «Восточный Берег» 125г 850 рублей сейчас стоит. Дешевле не отыскать.
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