Икра

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Икра

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 14:05

Где заказать икру с доставкой на дом можно в Нижнем Новгороде?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Икра

Сообщение Радищева » Сегодня, 15:37

Живёте в Нижнем Новгороде и не знаете где можно заказать икру с доставкой на дом? Вы меня удивляете. Все наверное уже её заказывают с сайта интернет магазина дайкраба-нн.рф Там к примеру Икра горбуши «Восточный Берег» 125г 850 рублей сейчас стоит. Дешевле не отыскать.
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