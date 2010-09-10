Икра

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Икра

Сообщение Шапошникова » 01 дек 2023, 14:05

Где заказать икру с доставкой на дом можно в Нижнем Новгороде?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Икра

Сообщение Радищева » 01 дек 2023, 15:37

Живёте в Нижнем Новгороде и не знаете где можно заказать икру с доставкой на дом? Вы меня удивляете. Все наверное уже её заказывают с сайта интернет магазина дайкраба-нн.рф Там к примеру Икра горбуши «Восточный Берег» 125г 850 рублей сейчас стоит. Дешевле не отыскать.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46

Re: Икра красная , польза и вред .

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 14:28

Шапошникова писал(а):Где заказать икру с доставкой на дом можно в Нижнем Новгороде?

Мне тоже икра нравиться , конечно сейчас без проблем можно купить красную , а вот раньше все было наоборот , черную можно было купить проще !
В последнее время на рынок в большом количестве поступает именно красная икра форели – икринки достигают размера всего 4 мм, имеют окраску от янтарно-желтого до ярко-красного. Очень крупной является икра рыбы чавыча – диаметр одной икринки составляет 7 мм, они имеют безупречную форму и приятны на вкус. Но дело в том, что такую икру вряд ли кому-то удастся попробовать – чавыча занесена в Красную книгу и считается вымирающим видом лососевых. Самой плодовитой рыбой смело можно назвать горбушу – икринки имеют размер 5 мм, обладают оранжевой окраской и во вкусе отсутствует горечь.
И вот кому интересно статья про красную икру , почитайте , много полезного для себя узнаете - https://okeydoc.ru/krasnaya-ikra-polza-vred-i-pravila-vybora-kachestvennogo-produkta/
ikra.jpg
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