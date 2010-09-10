Что подарить своему мужчине?)

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Что подарить своему мужчине?)

Сообщение zevc » Сегодня, 14:45

Что подарить своему мужчине?) Делитесь идеями!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Что подарить своему мужчине?)

Сообщение klonik » Сегодня, 14:48

Перед новогодними праздниками сама всегда голову ломаю...) Рекомендую ознакомиться со статьей https://dropi.ru/posts/luchshij-magazin ... a-muzhchin в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться. Так что дерзайте!
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