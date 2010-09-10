Образцы товара для сертификации

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Образцы товара для сертификации

Сообщение Companion » 55 минут назад

Нам нужно сертифицировать свой товар для выхода на рынки СНГ. При самой процедуре сертификации потребуются ли образцы продукции (обувь)?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Re: Образцы товара для сертификации

Сообщение Roofdier » 28 минут назад

В разных странах нужны свои документы, подтверждающие заявленные качества продукции. В ЕАЭС есть единые требования на этот счёт. Конечно для оформления обязательного сертификата соответствия на обувь необходим образец товара. Более подробную информацию можно узнать у сотрудников Центра сертификации.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость