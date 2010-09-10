Образцы товара для сертификации
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Образцы товара для сертификации
Нам нужно сертифицировать свой товар для выхода на рынки СНГ. При самой процедуре сертификации потребуются ли образцы продукции (обувь)?
Re: Образцы товара для сертификации
В разных странах нужны свои документы, подтверждающие заявленные качества продукции. В ЕАЭС есть единые требования на этот счёт. Конечно для оформления обязательного сертификата соответствия на обувь необходим образец товара. Более подробную информацию можно узнать у сотрудников Центра сертификации.
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