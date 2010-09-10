Сообщение klonik » Сегодня, 16:03

Сегодня на работе начальник очень ругался, говорил, что нужно проводить чистку сотрудников. Компания, несмотря на все усилия, стабильно идет вниз. Нужен ИПР, чтобы начать двигаться вперед. У меня у мамы вторая группа инвалидности, как думаете, стоит предложить ее кандидатуру?