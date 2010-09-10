Подскажите
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Подскажите
Сегодня на работе начальник очень ругался, говорил, что нужно проводить чистку сотрудников. Компания, несмотря на все усилия, стабильно идет вниз. Нужен ИПР, чтобы начать двигаться вперед. У меня у мамы вторая группа инвалидности, как думаете, стоит предложить ее кандидатуру?
Re: Подскажите
Автор, простите, но ваш начальник ввиду имел это - https://alpinadigital.ru/blog/chto-takoe-ipr/ , называется индивидуальный план развития. В случае с инвалидностью последняя буква расшифровывается как реабилитация. Но в целом, если проводить аналогии, это одно и тоже. И так и там план помогает максимально улучшить текущую ситуацию. Вам советую пока молчать, чтобы не оказаться в рядах сотрудников на увольнение.
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