Подскажите
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Подскажите
Девочки, срочно! Муж у меня четыре дня отмечал отпуск, сегодня с утра проснулся и больше не пьет. Сам по себе какой-то странный, дерганный, от всего шарахается. Я в интернете прочитала, что так белая горячка выглядит. А она сама по себе пройти может?
Re: Подскажите
Нет, обязательно нужна помощь доктора. Тут такое дело, что просто проспаться не получится, как и похмелиться. Отсюда https://pharmio.ru/1104-reabilitatsiya- ... hizni.html вызывайте врача, чтобы приехал и анонимно снял все симптомы. И поторопитесь, потому что безобидная сейчас тревога может перерасти в серьезные нарушения психики. У меня сосед так в окно вышел в восьмого этажа, жена его дома закрыла, а он бедный не выдержал.
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