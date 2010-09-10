Сообщение zevc » Сегодня, 00:21

Девочки, срочно! Муж у меня четыре дня отмечал отпуск, сегодня с утра проснулся и больше не пьет. Сам по себе какой-то странный, дерганный, от всего шарахается. Я в интернете прочитала, что так белая горячка выглядит. А она сама по себе пройти может?