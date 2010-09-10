Сообщение klonik » Сегодня, 00:28

Муж вчера был на дне рождения у друга, начали отмечать с утра, домой приполз в никаком состоянии. Сегодня как только проснулся начал похмеляться, я так понимаю, это будет до вечера. Скажите, два дня это уже запой или еще нет? Думаю, звонить врачам или не стоит.