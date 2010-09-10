Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 00:28

Муж вчера был на дне рождения у друга, начали отмечать с утра, домой приполз в никаком состоянии. Сегодня как только проснулся начал похмеляться, я так понимаю, это будет до вечера. Скажите, два дня это уже запой или еще нет? Думаю, звонить врачам или не стоит.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1142
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 00:29

А зачем вы им звонить собрались? Вашему мужу сейчас явно хорошо, он не страдает, у него нет проблем. Запой, если тут https://griffin25.ru/reabilitacionnyj-c ... novleniyu/ смотреть, начинается от трех дней. При этом врачи его считают ложным и если у пациента нет жалоб, то делать с ним ничего не придется. Смотрите что завтра будет – если ваш муж продолжит употреблять, то тогда уже можно задуматься. А пока просто его не трогайте.
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