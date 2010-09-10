Сериалы
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Сериалы
Добрый день, помогайте, у меня свекровь круглые сутки смотрит телек, все ей там не нравится, смотреть особо нечего. Был у меня доступ в файлообменник, брала ей там сериалы, сейчас поменяли провайдера, лавочка с киношками прикрылась.
Re: Сериалы
Приветствую, они свекрови все такие) Моя тоже фоном домашний смотрит, там просто взрыв мозга, а не сериалы. Меня аж тошнить начинает, когда слышу этот канал. Я ее подсадила на https://serialgo.tv , специально был куплен смартфон с экраном побольше, теперь она всегда в хорошем настроении, ее не видно и не слышно)
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя