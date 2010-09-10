Сообщение zevc » Сегодня, 14:35

Добрый день, помогайте, у меня свекровь круглые сутки смотрит телек, все ей там не нравится, смотреть особо нечего. Был у меня доступ в файлообменник, брала ей там сериалы, сейчас поменяли провайдера, лавочка с киношками прикрылась.