Сериалы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1143
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сериалы

Сообщение zevc » Сегодня, 14:35

Добрый день, помогайте, у меня свекровь круглые сутки смотрит телек, все ей там не нравится, смотреть особо нечего. Был у меня доступ в файлообменник, брала ей там сериалы, сейчас поменяли провайдера, лавочка с киношками прикрылась.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1140
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Сериалы

Сообщение klonik » Сегодня, 15:48

Приветствую, они свекрови все такие) Моя тоже фоном домашний смотрит, там просто взрыв мозга, а не сериалы. Меня аж тошнить начинает, когда слышу этот канал. Я ее подсадила на https://serialgo.tv , специально был куплен смартфон с экраном побольше, теперь она всегда в хорошем настроении, ее не видно и не слышно)
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