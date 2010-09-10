Кальяны где взять?
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Кальяны где взять?
Кальяны где можно недорого взять в аренду с доставкой домой? У друга будет день рождения, решили отмечать у него на даче. В общей сложности будет 19 человек, все любят кальян, но у нас он есть только один, и тот полудохлый... Нужно еще 3-4 шт больших. К кому обратиться? По https://hookah-moscow.ru/rent-hookah.html отзывы есть? Москва.
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