Кальяны где взять?

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Кальяны где взять?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 21:09

Кальяны где можно недорого взять в аренду с доставкой домой? У друга будет день рождения, решили отмечать у него на даче. В общей сложности будет 19 человек, все любят кальян, но у нас он есть только один, и тот полудохлый... Нужно еще 3-4 шт больших. К кому обратиться? По https://hookah-moscow.ru/rent-hookah.html отзывы есть? Москва.
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