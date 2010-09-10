Окна
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Окна
Приветствую, подскажите, где можно купить пластиковые окна нестандартного размера? Нужны на дачу, домик старенький привели в порядок, осталось решить вопрос с окнами. Максимально дешево хочется, но не совсем хлам)
Re: Окна
Доброго времени суток, мы тоже искали на дачу окна, по магазинам покатались, типа Икеи и ЛеруаМерлен, там готовых по нашим размерам найти не получилось. Мы заказали тут https://oknatitan.ru/ , сейчас скидка хорошая идет на пластиковые окна, старые мы сами вытаскивали, устанавливать тоже сами будет, но у них есть услуги по монтажу и демонтажу, если сами не сможете.
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