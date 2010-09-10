Окна

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1142
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Окна

Сообщение klonik » Сегодня, 15:36

Приветствую, подскажите, где можно купить пластиковые окна нестандартного размера? Нужны на дачу, домик старенький привели в порядок, осталось решить вопрос с окнами. Максимально дешево хочется, но не совсем хлам)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1145
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Окна

Сообщение zevc » 33 минуты назад

Доброго времени суток, мы тоже искали на дачу окна, по магазинам покатались, типа Икеи и ЛеруаМерлен, там готовых по нашим размерам найти не получилось. Мы заказали тут https://oknatitan.ru/ , сейчас скидка хорошая идет на пластиковые окна, старые мы сами вытаскивали, устанавливать тоже сами будет, но у них есть услуги по монтажу и демонтажу, если сами не сможете.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя