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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1142 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Окна Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 15:36 Приветствую, подскажите, где можно купить пластиковые окна нестандартного размера? Нужны на дачу, домик старенький привели в порядок, осталось решить вопрос с окнами. Максимально дешево хочется, но не совсем хлам) Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1145 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Окна Цитата Сообщение zevc » 33 минуты назад Доброго времени суток, мы тоже искали на дачу окна, по магазинам покатались, типа Икеи и ЛеруаМерлен, там готовых по нашим размерам найти не получилось. Мы заказали тут https://oknatitan.ru/ , сейчас скидка хорошая идет на пластиковые окна, старые мы сами вытаскивали, устанавливать тоже сами будет, но у них есть услуги по монтажу и демонтажу, если сами не сможете. Вернуться к началу

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