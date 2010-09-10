Подскажите
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Подскажите
Приветствую, начальство поставило задачу поставить межсетевой экран, хочет контролировать и детально мониторить сеть, какого производителя лучше выбрать? Ранее с такой задачей не сталкивались, нужен совет.
Re: Подскажите
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