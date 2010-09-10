Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1142
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:13

Приветствую, начальство поставило задачу поставить межсетевой экран, хочет контролировать и детально мониторить сеть, какого производителя лучше выбрать? Ранее с такой задачей не сталкивались, нужен совет.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1145
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 25 минут назад

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