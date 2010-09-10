Сообщение zevc » Вчера, 21:31

Сильно ли электрическое кресло для педикюра удобнее механического в плане регулировки высоты? Мне тут предлагают взять б/у кресло, предлагает подружка. Она прямо настаивает на том, что ее вариант удобней. Интересно, так ли это или нет смысла переплачивать?