Подскажите
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Подскажите
Сильно ли электрическое кресло для педикюра удобнее механического в плане регулировки высоты? Мне тут предлагают взять б/у кресло, предлагает подружка. Она прямо настаивает на том, что ее вариант удобней. Интересно, так ли это или нет смысла переплачивать?
Re: Подскажите
В свое время тут https://beauty-prestige.ru/catalog/obor ... pedikyura/ взяла кресло с возможностью автоматической регулировки. И единственное, о чем я пожалела, так это о том, что не купила его раньше. Можно настроить любую высоту и наклон, сидеть удобно, а не гнуть спину, чтобы хоть как-то достать до ногтя. Если есть возможность купить, то очень рекомендую. В работе и правда удобнее, особенно когда клиентки не стандартного телосложения.
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