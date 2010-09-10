Сообщение klonik » 10 минут назад

Есть ли возможность где-то заранее посмотреть скрытые комиссии на обмен рублей на эфирум? Второй день пытаюсь, было перепробовано порядка пяти обменников с приличной репутацией. По началу выгодно, потом раз – комиссия, плати и не вопи.