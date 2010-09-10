Обменник
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Обменник
Есть ли возможность где-то заранее посмотреть скрытые комиссии на обмен рублей на эфирум? Второй день пытаюсь, было перепробовано порядка пяти обменников с приличной репутацией. По началу выгодно, потом раз – комиссия, плати и не вопи.
Re: Обменник
Тут https://antiswap.info/exchange-Sberbank ... hereum-ETH посмотрите, есть все, что вам нужно для выбора подходящего обменника. К сожалению, сейчас скрытая комиссия для многих стала нормой. Из-за конкуренции выставляют выгодные условия только для того, чтобы привлечь клиента. А потом да, начинается – тут заплати, там добавь, сумму увеличь и так далее. Посмотрите, где я прислала, решит все проблемы.
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