Обменник

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1146
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Обменник

Сообщение klonik » Сегодня, 15:02

Есть ли возможность где-то заранее посмотреть скрытые комиссии на обмен рублей на эфирум? Второй день пытаюсь, было перепробовано порядка пяти обменников с приличной репутацией. По началу выгодно, потом раз – комиссия, плати и не вопи.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Обменник

Сообщение zevc » Сегодня, 15:47

Тут https://antiswap.info/exchange-Sberbank ... hereum-ETH посмотрите, есть все, что вам нужно для выбора подходящего обменника. К сожалению, сейчас скрытая комиссия для многих стала нормой. Из-за конкуренции выставляют выгодные условия только для того, чтобы привлечь клиента. А потом да, начинается – тут заплати, там добавь, сумму увеличь и так далее. Посмотрите, где я прислала, решит все проблемы.
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