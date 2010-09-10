Сообщение klonik » 07 дек 2023, 15:09

Сынуля подошел с вопросом – какие цветы подарить девушке на первом свидании, чтобы порадовать и чтобы не банально. Я растерялась, обычно же розы дарят, но сын говорит, что розы устарели. Детям по семнадцать лет, какой букет в таком случае можно купить?