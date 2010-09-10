Доставка цветов

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1201
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Доставка цветов

Сообщение klonik » 07 дек 2023, 15:09

Сынуля подошел с вопросом – какие цветы подарить девушке на первом свидании, чтобы порадовать и чтобы не банально. Я растерялась, обычно же розы дарят, но сын говорит, что розы устарели. Детям по семнадцать лет, какой букет в таком случае можно купить?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1205
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Доставка цветов

Сообщение zevc » 07 дек 2023, 15:58

Посоветуйте ему купить тюльпаны в екатеринбурге, если он сможет найти цветы любимого цвета девушки, то успех ему гарантирован. Я, если честно, тоже не понимаю тех, кто тупо дарит розы – да, красиво, но далеко не все их любят. Тюльпаны же явно равнодушной не оставят зазнобу, потому что это мега-необычно. А если еще цвет угадать, то букет станет просто волшебным.
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Доставка цветов

Сообщение DenisKot » Вчера, 10:15

Ребята, а через какой сервис в Москве можно заказать красивый букет цветов?
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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Доставка цветов

Сообщение Вероника Климова » Сегодня, 10:16

DenisKot писал(а):Ребята, а через какой сервис в Москве можно заказать красивый букет цветов?


Ловите адрес салона https://Whiterabbit-Flowers.ru/ услугами которого я уже неоднократно пользовалась и мне очень нравиться, как чётко и оперативно он выполняет все заказы. Доставка цветов круглосуточная по Москве и области. Представьте насколько это удобно! Вы можете там заказывать и классические букеты, и цветы в коробке или корзине. Любые варианты возможны на самом деле.
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