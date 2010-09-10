Доставка цветов
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Доставка цветов
Сынуля подошел с вопросом – какие цветы подарить девушке на первом свидании, чтобы порадовать и чтобы не банально. Я растерялась, обычно же розы дарят, но сын говорит, что розы устарели. Детям по семнадцать лет, какой букет в таком случае можно купить?
Re: Доставка цветов
Посоветуйте ему купить тюльпаны в екатеринбурге, если он сможет найти цветы любимого цвета девушки, то успех ему гарантирован. Я, если честно, тоже не понимаю тех, кто тупо дарит розы – да, красиво, но далеко не все их любят. Тюльпаны же явно равнодушной не оставят зазнобу, потому что это мега-необычно. А если еще цвет угадать, то букет станет просто волшебным.
Re: Доставка цветов
Ребята, а через какой сервис в Москве можно заказать красивый букет цветов?
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Доставка цветов
DenisKot писал(а):Ребята, а через какой сервис в Москве можно заказать красивый букет цветов?
Ловите адрес салона https://Whiterabbit-Flowers.ru/ услугами которого я уже неоднократно пользовалась и мне очень нравиться, как чётко и оперативно он выполняет все заказы. Доставка цветов круглосуточная по Москве и области. Представьте насколько это удобно! Вы можете там заказывать и классические букеты, и цветы в коробке или корзине. Любые варианты возможны на самом деле.
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