Сообщение klonik » Сегодня, 15:23

Девчат, в каком возрасте еще не поздно поменять свою жизнь? Работаю школьным психологом, понимаю, что выгорела. Одни формальности, куча бумаг и совершенно неблагодарные дети. Думаю, что пора из школы бежать, останавливает возраст.