Обучение экспертов-психологов
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Обучение экспертов-психологов
Девчат, в каком возрасте еще не поздно поменять свою жизнь? Работаю школьным психологом, понимаю, что выгорела. Одни формальности, куча бумаг и совершенно неблагодарные дети. Думаю, что пора из школы бежать, останавливает возраст.
Re: Обучение экспертов-психологов
Вам сколько, 85 или уже 90? Пока есть желание, менять жизнь не будет поздно. У меня подруга в сорок тут https://psyche.moscow переучилась, сейчас удивляется, как она могла тринадцать лет школе отдать. Говорит, что надо было раньше решаться, вообще ни о чем не жалеет. Кстати, рассмотрите вариант, вам с вашим образованием он может подойти. Работа интересная, хоть местами и сложная.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя