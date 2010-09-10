Обучение экспертов-психологов

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1146
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Обучение экспертов-психологов

Сообщение klonik » Сегодня, 15:23

Девчат, в каком возрасте еще не поздно поменять свою жизнь? Работаю школьным психологом, понимаю, что выгорела. Одни формальности, куча бумаг и совершенно неблагодарные дети. Думаю, что пора из школы бежать, останавливает возраст.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Обучение экспертов-психологов

Сообщение zevc » Сегодня, 15:53

Вам сколько, 85 или уже 90? Пока есть желание, менять жизнь не будет поздно. У меня подруга в сорок тут https://psyche.moscow переучилась, сейчас удивляется, как она могла тринадцать лет школе отдать. Говорит, что надо было раньше решаться, вообще ни о чем не жалеет. Кстати, рассмотрите вариант, вам с вашим образованием он может подойти. Работа интересная, хоть местами и сложная.
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