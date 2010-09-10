Сообщение TanyaLoy » 22 минуты назад

Привет! Я решила попробовать продать несколько скинов в CS:GO, но не совсем уверена, с чего начать. Можете подсказать, какие онлайн-платформы лучше всего использовать для продажи? И какие меры безопасности стоит принять? Если у вас есть личный опыт или какие-то полезные советы, поделитесь, пожалуйста! Заранее спасибо!