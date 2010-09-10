Вакцинация собак

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Вакцинация собак

Сообщение zevc » 08 дек 2023, 15:40

Зачем вакцинировать собак?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1156
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Вакцинация собак

Сообщение klonik » 08 дек 2023, 15:41

У вас своих животных нет? Конечно же для безопасности любимца, его здоровье ведь не железное... Тоже всяким заразится может, как и человек. Так что читайте материал на https://weburologiya.ru/vakcinaciya-sob ... eznej.html про это.
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