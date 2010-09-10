Вакцинация собак
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Вакцинация собак
Зачем вакцинировать собак?
Re: Вакцинация собак
У вас своих животных нет? Конечно же для безопасности любимца, его здоровье ведь не железное... Тоже всяким заразится может, как и человек. Так что читайте материал на https://weburologiya.ru/vakcinaciya-sob ... eznej.html про это.
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