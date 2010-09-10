Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.



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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 120 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Автореклама Wildberries Цитата Сообщение Buneyaz » 08 дек 2023, 21:41 Сложно ли без специальных знаний запустить авторекламу на Wildberries? Вбил запрос в ютуб, там есть видео инструкции длительностью по несколько часов, но я пока "не рискую" смотреть, чтобы не испугаться. Имеет ли вообще смысл туда лезть, или лучше нанять человека? Знаю про специальные сервисы типа https://knopka-bablo.online/ , которые помогают автоматизировать рекламу. Вы пробовали? Вернуться к началу

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