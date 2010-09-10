Сообщение klonik » 08 дек 2023, 21:55

Гитара в подарок подростку, который проявляет явный интерес к музыке нормальный подарок на НГ? Хочу порадовать сын, ему сейчас шестнадцать, самый колючий возраст. Или в нашем случае лучше обойтись без сюрпризов и спросить, что ему надо?