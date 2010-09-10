Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1156
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 08 дек 2023, 21:55

Гитара в подарок подростку, который проявляет явный интерес к музыке нормальный подарок на НГ? Хочу порадовать сын, ему сейчас шестнадцать, самый колючий возраст. Или в нашем случае лучше обойтись без сюрпризов и спросить, что ему надо?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 08 дек 2023, 22:13

Я за второй вариант. Так, на всякий случай – подростки очень обидчивы, им все время кажется, что взрослые пытаются навязать свое мнение. Лучше сюда https://www.pult.ru его отправьте, бюджет обозначьте, пусть сам себе выберет. Вполне возможно, что он и не о гитаре мечтает, а о чем-то другом – никогда бы не поверила, что так бывает, если бы сама подростка не воспитывала и не общалась с ней на регулярной основе.
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