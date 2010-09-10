Дренажные системы
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Дренажные системы
Здравствуйте, братик занялся приведением дачного участка в порядок, до компа не добирается, домой приползает затемно, затемно и уходит, сказал найти и купить дренажную трубу, написал все характеристики. Где такое посмотреть?
Re: Дренажные системы
Приветствую, если он вам написал все до малейших подробностей, то дренажные трубы можете посмотреть здесь, есть любого диаметра, в геотекстите и без. Можно самовывозом забрать, они не далеко от МКАДа, можно заказать доставку, там не дорого получится)
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