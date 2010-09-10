Дренажные системы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Дренажные системы

Сообщение zevc » 09 дек 2023, 10:56

Здравствуйте, братик занялся приведением дачного участка в порядок, до компа не добирается, домой приползает затемно, затемно и уходит, сказал найти и купить дренажную трубу, написал все характеристики. Где такое посмотреть?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1156
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Дренажные системы

Сообщение klonik » 09 дек 2023, 23:16

Приветствую, если он вам написал все до малейших подробностей, то дренажные трубы можете посмотреть здесь, есть любого диаметра, в геотекстите и без. Можно самовывозом забрать, они не далеко от МКАДа, можно заказать доставку, там не дорого получится)
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