Что такое трансформатор КТП?
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Что такое трансформатор КТП?
Что такое трансформатор КТП?
Re: Что такое трансформатор КТП?
Много лет училась на электрика, а вот вразумительно сама не отвечу) Рекомендую ознакомиться со статьей https://netlekarstvam.com/narodnye-sred ... henii.html в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано.
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