Что такое трансформатор КТП?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1156
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Что такое трансформатор КТП?

Сообщение klonik » 09 дек 2023, 23:49

Что такое трансформатор КТП?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Что такое трансформатор КТП?

Сообщение zevc » 09 дек 2023, 23:52

Много лет училась на электрика, а вот вразумительно сама не отвечу) Рекомендую ознакомиться со статьей https://netlekarstvam.com/narodnye-sred ... henii.html в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано.
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