Музыка

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Музыка

Сообщение zevc » Вчера, 11:43

Добрый день. Как часто вы сначала просматриваете для сравнения несколько сайтов с музыкой, а потом выбираете один портал для скачивания треков? Надеюсь, что отпишетесь и поделитесь своими советами и рекомендациями, куда заглянуть?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1156
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Музыка

Сообщение klonik » Вчера, 15:40

Я ориентировалась во время поисков на бесплатную музыку и поэтому, не получилось остаться в стороне от вашего сообщения. Начните с просмотра информации, обязательно нужно прогуляться по страницам сайта, здесь https://tonuz.net/ собраны не только новые песни отечественных и зарубежных исполнителей, но и популярные треки, которые уже давно стали хитами. Мне нравится с головой погружаться в прослушивание песен, по пути на работу в общественном транспорте всегда слушаю песни и вам советую обязательно скачивать песни, которые помогут создавать особое настроение каждый новый день.
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