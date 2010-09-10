Подскажите
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Подскажите
Добрый день, мы в офисном здании арендуем несколько помещений, фасад весь из стекла, так мы нечаянно расхлестали одно из стекол. Замену купили, подскажите, кто может поставить? Простые ремонтники отказываются, у нас 11-й этаж)
Re: Подскажите
Приветствую, как вы умудрились разбить стекло на работе? Тут дома то надо постараться, а на работе - прям заинтриговали) По высотному монтажу стеклопакетов можете обратиться сюда https://alpinizm.pro/, у них как раз высотные работы проводятся, трудятся исключительно промышленные альпинисты, все снаряжение есть, быстро поменяют)
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