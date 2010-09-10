Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 14:43

Добрый день, мы в офисном здании арендуем несколько помещений, фасад весь из стекла, так мы нечаянно расхлестали одно из стекол. Замену купили, подскажите, кто может поставить? Простые ремонтники отказываются, у нас 11-й этаж)
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1156
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 15:25

Приветствую, как вы умудрились разбить стекло на работе? Тут дома то надо постараться, а на работе - прям заинтриговали) По высотному монтажу стеклопакетов можете обратиться сюда https://alpinizm.pro/, у них как раз высотные работы проводятся, трудятся исключительно промышленные альпинисты, все снаряжение есть, быстро поменяют)
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