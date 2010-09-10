Сообщение zevc » Вчера, 14:43

Добрый день, мы в офисном здании арендуем несколько помещений, фасад весь из стекла, так мы нечаянно расхлестали одно из стекол. Замену купили, подскажите, кто может поставить? Простые ремонтники отказываются, у нас 11-й этаж)