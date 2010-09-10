Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1156
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:42

Есть ли у вас любимые места в Подмосковье? Куда любите ездить, на что смотреть? Делимся местами в теме!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1156
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:18

архитектура Рязани в моем сердце на всегда. Обожаю наш город и считаю его лучшим из всех, что я видела. Он очень уютен, хоть и не самый большой, плюс нет этой толпы, как в Москве. что меня тоже всегда манило в нем, не люблю толпы...
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