Почему важно дрессировать собак?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1160
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Почему важно дрессировать собак?

Сообщение zevc » Вчера, 20:19

Почему важно дрессировать собак?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1159
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Почему важно дрессировать собак?

Сообщение klonik » Вчера, 20:24

Любое животное, которое держите в доме. должно быть послушным, а уж такое опасное. как собака - так и тем более... Если вам нужна инфа по теме, то загляните сюда - https://tram23.ru/pochemu-vazhno-dressi ... eniya.html В статье все от и до отлично расписано, думаю после прочтения все ваши вопросы будут исчерпаны) Сейчас массу материалов можно найти просто погуглив, так что вы бы могли и не задавать тут этот вопрос.
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