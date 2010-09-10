Почему важно дрессировать собак?
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Почему важно дрессировать собак?
Почему важно дрессировать собак?
Re: Почему важно дрессировать собак?
Любое животное, которое держите в доме. должно быть послушным, а уж такое опасное. как собака - так и тем более... Если вам нужна инфа по теме, то загляните сюда - https://tram23.ru/pochemu-vazhno-dressi ... eniya.html В статье все от и до отлично расписано, думаю после прочтения все ваши вопросы будут исчерпаны) Сейчас массу материалов можно найти просто погуглив, так что вы бы могли и не задавать тут этот вопрос.
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