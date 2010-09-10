Киосковые подстанции: для чего их используют?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1159
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Киосковые подстанции: для чего их используют?

Сообщение klonik » Вчера, 20:30

Киосковые подстанции: для чего их используют?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1160
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Киосковые подстанции: для чего их используют?

Сообщение zevc » Вчера, 20:36

А вам для чего такая аппаратура? Это ведь не игрушки или курсовик 9диплом) по данной теме пишете? Если так, то дам простой совет. Довелось сталкиваться с таким вопросом на днях, так повезло выйти вот на этот https://akro-spb.ru/podstancii-kioskovo ... imeneniya/ материал. Редко встретишь на столько полный на информацию источник, думаю вам он пригодится не меньше, чем мне.
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