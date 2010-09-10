Ключевые аспекты организации бизнеса с Китаем

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1161
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ключевые аспекты организации бизнеса с Китаем

Сообщение zevc » Сегодня, 08:49

Ключевые аспекты организации бизнеса с Китаем интересуют, не подскажете?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1160
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Ключевые аспекты организации бизнеса с Китаем

Сообщение klonik » Сегодня, 08:52

Дело тонкое, тут нужен правильный подход и изучение информации. Довелось сталкиваться с таким вопросом на днях, так повезло выйти вот на этот https://shoptrip.ru/partnerstvo-i-sotru ... -s-kitaem/ материал. Редко встретишь на столько полный на информацию источник, думаю вам он пригодится не меньше, чем мне.
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