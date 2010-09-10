Ключевые аспекты организации бизнеса с Китаем
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Ключевые аспекты организации бизнеса с Китаем
Ключевые аспекты организации бизнеса с Китаем интересуют, не подскажете?
Re: Ключевые аспекты организации бизнеса с Китаем
Дело тонкое, тут нужен правильный подход и изучение информации. Довелось сталкиваться с таким вопросом на днях, так повезло выйти вот на этот https://shoptrip.ru/partnerstvo-i-sotru ... -s-kitaem/ материал. Редко встретишь на столько полный на информацию источник, думаю вам он пригодится не меньше, чем мне.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя