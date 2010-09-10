Таро, сколько обучиться?

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Таро, сколько обучиться?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 06:04

Можно ли самостоятельно обучиться Таро? Насколько это сложно? Хочу оказывать услуги людям, потому что вижу по инстаграму и другим соц.сетям, что спрос на это очень большой. Или лучше пройти курсы Таро от профессионала? Какие проверенные можете посоветовать? На складчинах смотрю разные, там их бесчисленное количество. Подскажите, кто в теме.
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