Курсы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1161
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Курсы

Сообщение klonik » Сегодня, 10:03

Подруга предлагает за компанию с ней пройти обучение на веб-дизайнера. Я так посмотрела, профессия неплохая, на том же хх вакансий более чем достаточно. Курс хотим оплатить напополам, а то как-то дорого это все сегодня. Какой посоветуете с учетом совместной оплаты?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1162
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Курсы

Сообщение zevc » Сегодня, 12:02

Попробуйте здесь https://eddu.pro/design/web-design/ посмотреть курсы Wеb-дизайна, которые идут в формате записанных уроков. Потому что если выберете обучение в онлайн-формате, где нужно общаться с преподавателем, вдвоем точно заниматься не сможете. Еще, ради интереса, перед покупкой серьезного курса можете попробовать пару бесплатных уроков. Поймете, чем занимается веб-дизайнер и надо ли оно вам.
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