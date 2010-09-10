Сообщение klonik » Сегодня, 10:03

Подруга предлагает за компанию с ней пройти обучение на веб-дизайнера. Я так посмотрела, профессия неплохая, на том же хх вакансий более чем достаточно. Курс хотим оплатить напополам, а то как-то дорого это все сегодня. Какой посоветуете с учетом совместной оплаты?