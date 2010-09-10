Курсы
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Курсы
Подруга предлагает за компанию с ней пройти обучение на веб-дизайнера. Я так посмотрела, профессия неплохая, на том же хх вакансий более чем достаточно. Курс хотим оплатить напополам, а то как-то дорого это все сегодня. Какой посоветуете с учетом совместной оплаты?
Re: Курсы
Попробуйте здесь https://eddu.pro/design/web-design/ посмотреть курсы Wеb-дизайна, которые идут в формате записанных уроков. Потому что если выберете обучение в онлайн-формате, где нужно общаться с преподавателем, вдвоем точно заниматься не сможете. Еще, ради интереса, перед покупкой серьезного курса можете попробовать пару бесплатных уроков. Поймете, чем занимается веб-дизайнер и надо ли оно вам.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя