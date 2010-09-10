Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1164
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 16:03

В сто тысяч можно уложиться при организации похорон? Бабушка отложила именно столько, очень просит нас ничего не доплачивать – жалко ей нас, прямо просит поклясться, что свои деньги тратить не будем. Я пытаюсь ее успокоить, еще бы порядок цен понять.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:51

Так тут https://mosgupritual.ru/paket-ritualnyh-uslug/ посмотрите, можете примерно посчитать во сколько вам все мероприятие обойдется. Так-то люди умудряются и на сорок тысяч организовать достойное прощание. Тут главное в нормальное похоронное бюро обратиться, которое не наживается на горе родственников. Можете заранее поискать, сравнить цены – я хоть в мистику и не верю, но на вашем месте поостереглась бы обещание нарушать.
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