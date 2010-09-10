Сообщение zevc » Вчера, 16:03

В сто тысяч можно уложиться при организации похорон? Бабушка отложила именно столько, очень просит нас ничего не доплачивать – жалко ей нас, прямо просит поклясться, что свои деньги тратить не будем. Я пытаюсь ее успокоить, еще бы порядок цен понять.