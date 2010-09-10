Сообщение zevc » Вчера, 21:19

Хочу попробовать себя в роли мастера по наращиванию ресниц. Пока выбираю курсы, с которых начну обучение. Заодно потихоньку смотрю в строну цен на материалы. Расскажите, где вы покупаете? Можно в личные сообщения, чтобы не посчитали рекламой.