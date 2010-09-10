Товары для салона красоты

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1164
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Товары для салона красоты

Сообщение zevc » Вчера, 21:19

Хочу попробовать себя в роли мастера по наращиванию ресниц. Пока выбираю курсы, с которых начну обучение. Заодно потихоньку смотрю в строну цен на материалы. Расскажите, где вы покупаете? Можно в личные сообщения, чтобы не посчитали рекламой.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Товары для салона красоты

Сообщение klonik » Вчера, 22:20

Как новичку очень вам советую магазин товаров для салонов красоты и не советую маркетплейсы. Потому что понимание хороший этот материл или плохой к вам придет с опытом. А пока его нет, стоит брать расходники в проверенных местах. Иначе есть риск первым же клиентам сделать такие ресницы, что вас ославят на весь город и придется забыть о карьере успешного мастера. У вас есть телеграмм?
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