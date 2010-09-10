Товары для салона красоты
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Товары для салона красоты
Хочу попробовать себя в роли мастера по наращиванию ресниц. Пока выбираю курсы, с которых начну обучение. Заодно потихоньку смотрю в строну цен на материалы. Расскажите, где вы покупаете? Можно в личные сообщения, чтобы не посчитали рекламой.
Re: Товары для салона красоты
Как новичку очень вам советую магазин товаров для салонов красоты и не советую маркетплейсы. Потому что понимание хороший этот материл или плохой к вам придет с опытом. А пока его нет, стоит брать расходники в проверенных местах. Иначе есть риск первым же клиентам сделать такие ресницы, что вас ославят на весь город и придется забыть о карьере успешного мастера. У вас есть телеграмм?
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