Сообщение klonik » Вчера, 20:55

Девчат, расскажите, кто что из вас пробовал для укрепления детского иммунитета? Это уже невозможно – два дня в саду, три недели на больничном. Все, что предлагал педиатр, перепробовано не по одному разу. Руки уже опускаются, честное слово.