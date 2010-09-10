Доска объявлений
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Доска объявлений
Девчат, расскажите, кто что из вас пробовал для укрепления детского иммунитета? Это уже невозможно – два дня в саду, три недели на больничном. Все, что предлагал педиатр, перепробовано не по одному разу. Руки уже опускаются, честное слово.
Re: Доска объявлений
Мне в свое время объявления города Дебальцево подкинули козье молоко. Вспомнила, что бабушка в деревне раньше всегда козу держала, говорила, что козье молоко ото всех болезней помогает. Купила, стала ребенка поить. Помогло, в сад ходили как и вы, через два месяца стали ходить по недели-две, болеть так же. С мамой поделилась, она сказала, что и меня в детстве козье молоко на ноги поставило. Его вы пробовали?
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей