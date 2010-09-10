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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1164
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Доска объявлений

Сообщение klonik » Вчера, 20:55

Девчат, расскажите, кто что из вас пробовал для укрепления детского иммунитета? Это уже невозможно – два дня в саду, три недели на больничном. Все, что предлагал педиатр, перепробовано не по одному разу. Руки уже опускаются, честное слово.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1165
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Доска объявлений

Сообщение zevc » Вчера, 22:22

Мне в свое время объявления города Дебальцево подкинули козье молоко. Вспомнила, что бабушка в деревне раньше всегда козу держала, говорила, что козье молоко ото всех болезней помогает. Купила, стала ребенка поить. Помогло, в сад ходили как и вы, через два месяца стали ходить по недели-две, болеть так же. С мамой поделилась, она сказала, что и меня в детстве козье молоко на ноги поставило. Его вы пробовали?
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