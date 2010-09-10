Баня

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Баня

Сообщение Шапошникова » 15 дек 2023, 08:49

Сколько стоят современные бани если заказать их строительство?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Баня

Сообщение Радищева » 11 минут назад

Я так понимаю под "современной" вы подразумеваете добротную новую постройку. Я встречал прайс на такого рода современные бани на официальном сайте компании БАНИКА которая работает в Спб и области. Всё делается полностью "под ключ" и не нужно будет переживать ни за какую мелочь. У вас быстро появится уголок уюта и релакса )
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