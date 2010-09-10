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Радищева Гость RZN.info Сообщения: 54 Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56 Re: Баня Цитата Сообщение Радищева » 11 минут назад Я так понимаю под "современной" вы подразумеваете добротную новую постройку. Я встречал прайс на такого рода современные бани на официальном сайте компании БАНИКА которая работает в Спб и области. Всё делается полностью "под ключ" и не нужно будет переживать ни за какую мелочь. У вас быстро появится уголок уюта и релакса ) Вернуться к началу

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