Баня
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Баня
Сколько стоят современные бани если заказать их строительство?
Re: Баня
Я так понимаю под "современной" вы подразумеваете добротную новую постройку. Я встречал прайс на такого рода современные бани на официальном сайте компании БАНИКА которая работает в Спб и области. Всё делается полностью "под ключ" и не нужно будет переживать ни за какую мелочь. У вас быстро появится уголок уюта и релакса )
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