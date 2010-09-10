Выбор электронного испарителя
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Выбор электронного испарителя
Выбор электронного испарителя не подскажете, как правильно делать?
Re: Выбор электронного испарителя
Сама была на вашем месте,когда начинала курить. Столько вопросов возникало и некому было помочь... Довелось сталкиваться с таким вопросом на днях, так повезло выйти вот на этот https://bsoschool.ru/obzor-na-elektronn ... spolzovat/ материал. Редко встретишь на столько полный на информацию источник, думаю вам он пригодится не меньше, чем мне. Так что дерзайте!)
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