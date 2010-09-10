Комбикормовый завод
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Комбикормовый завод
Решил запустить свой комбикормовый завод и нуждаюсь в консультации. Для реализации такого крупного проекта хочу обратиться в специализированую компанию, где Комбикормовый завод и оборудование к нему реализуют в кратчайшие сроки. Опыта у них больше 15 лет и масса отзывов положительных. Может кто-то обращался и сможет своим личным опытом поделится, отзыв написать. На какую сумму рассчитывать?
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