Почему тяжелое детство может влиять на всю последующую жизнь?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Почему тяжелое детство может влиять на всю последующую жизнь?

Сообщение klonik » Сегодня, 20:48

Почему тяжелое детство может влиять на всю последующую жизнь?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Почему тяжелое детство может влиять на всю последующую жизнь?

Сообщение zevc » Сегодня, 20:49

Это все психология, вопрос сложный, к нему нужен правильный подход. Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://aznaetelivy.ru/stories/2023-10- ... -proshlomu материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором)
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