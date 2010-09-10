Почему тяжелое детство может влиять на всю последующую жизнь?
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Почему тяжелое детство может влиять на всю последующую жизнь?
Почему тяжелое детство может влиять на всю последующую жизнь?
Re: Почему тяжелое детство может влиять на всю последующую жизнь?
Это все психология, вопрос сложный, к нему нужен правильный подход. Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://aznaetelivy.ru/stories/2023-10- ... -proshlomu материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором)
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