Где можно заказать хорошую кухню?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Где можно заказать хорошую кухню?

Сообщение klonik » Сегодня, 13:14

Не подскажете, где можно заказать хорошую кухню?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1169
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Где можно заказать хорошую кухню?

Сообщение zevc » Сегодня, 13:15

Присмотритесь вот к этому https://gostei.ru/dizayn-i-interer/4807 ... talii.html варианту. Качественные кухни из Италии по доступным ценам, в наше время такое сложно найти... Рекомендую!
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