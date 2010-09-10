Где можно заказать хорошую кухню?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Где можно заказать хорошую кухню?
Не подскажете, где можно заказать хорошую кухню?
Re: Где можно заказать хорошую кухню?
Присмотритесь вот к этому https://gostei.ru/dizayn-i-interer/4807 ... talii.html варианту. Качественные кухни из Италии по доступным ценам, в наше время такое сложно найти... Рекомендую!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя