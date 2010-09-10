Виды неисправностей и особенности ремонта бензопилы не подскажете?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1170
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Виды неисправностей и особенности ремонта бензопилы не подскажете?

Сообщение zevc » 47 минут назад

Виды неисправностей и особенности ремонта бензопилы не подскажете?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1169
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Виды неисправностей и особенности ремонта бензопилы не подскажете?

Сообщение klonik » 46 минут назад

У вас поломалась или просто интересно? Если у вас много вопросов по данной теме, то стоит поискать тематичную статью от толковых авторов, например вот эту - https://rx24.ru/bytovaj-texnika/neispra ... varna.html по теме. Ознакомьтесь с ней, думаю почерпнете немало полезного. Сейчас на просторах сети есть очень много хорошей информации, главное уметь ее правильно искать.
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