Метафорические ассоциативные карты, обучение
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Метафорические ассоциативные карты, обучение
Подскажите недорогие и качественные курсы по метафорическим ассоциативным картам. У меня есть образование психолога, но пока не очень понимаю, как устроены МАК и как с ними работать. Из данного https://macpractica.ru/course списка, какой курс лучше выбрать? Вы какой проходили и сколько времени занял весь процесс?
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