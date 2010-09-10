Метафорические ассоциативные карты, обучение

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Метафорические ассоциативные карты, обучение

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 03:24

Подскажите недорогие и качественные курсы по метафорическим ассоциативным картам. У меня есть образование психолога, но пока не очень понимаю, как устроены МАК и как с ними работать. Из данного https://macpractica.ru/course списка, какой курс лучше выбрать? Вы какой проходили и сколько времени занял весь процесс?
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