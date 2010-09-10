Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Три года назад решила открыть свой интернет-магазин. Сайт создала сама, экономила как могла. Не скажу, что получилось вау, но довольно неплохо. Сейчас, правда, мой магазин явно не соответствует тому, что я делаю. Я так понимаю, его нужно как-то менять, куда-то переносить. А как это делается?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя