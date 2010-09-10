Сообщение klonik » 22 минуты назад

Три года назад решила открыть свой интернет-магазин. Сайт создала сама, экономила как могла. Не скажу, что получилось вау, но довольно неплохо. Сейчас, правда, мой магазин явно не соответствует тому, что я делаю. Я так понимаю, его нужно как-то менять, куда-то переносить. А как это делается?